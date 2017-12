By

【KTSF】

舊金山Parkside區週六下午發生致命車禍,一名女路人被車撞死,法醫處已證實死者是69歲華裔婦人Yin Ching Tam。

事發於下午4時半左右,地點位於19大街夾Quintara街。

警方稱,一輛藍色豐田四門房車當時沿19大街南行,途中撞上該名女路人,女路人當場不治。

豐田汽車司機有留在現場協助調查。

