Daly City一名52歲婦人上週五晚在舊金山停車後,在下車走到車尾時,汽車突然溜後輾過她,婦人傷重不治。

事發於晚上9時左右,地點在Waller街800號路段,距Buena Vista公園約數個街口.

警方稱,女事主Daisy Pascual在停車後,似乎沒有把汽車的排檔轉為停車就步出車外。

她下車後,到車尾查看一些東西時,汽車突然溜後輾過她,導致她受重傷,送院搶救後不治。

