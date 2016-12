By

【KTSF 歐志洲報導】

一名61歲亞裔女性長者週一晚大約7點,在舊金山過馬路的時候,被一輛Muni巴士撞倒,並拖了一段距離,該名女性受重傷。

事發地點是Kearny街和Market街交界處附近,這名女性被撞倒後,腿部嚴重受傷,由巴士車底被救起送院治療。

醫院發言人表示,傷者仍未脫離生命危險,涉及車禍的Muni巴士是9號San Bruno線,舊金山交通局表示,目前正與警方合作調查此案。

