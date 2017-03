By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山一名華裔婦人上週過馬路時被汽車撞倒,送院後不治死亡。

意外現場是Excelsior區Mission街夾Ney街,警方表示,上星期三傍晚接近7點,50歲的舊金山居民Qiu Liang,在Mission街的斑馬線上過馬路時被汽車撞倒。

Liang嚴重受傷,送院治療後翌日不治死亡,肇事司機是一名53歲婦女,她被控過失殺人罪。

