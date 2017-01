By

【KTSF】

舊金山Panhandle住宅局一名女戶主週三傍晚回家時,竟發現有一名陌生女子闖入其家,還在浴室洗澡。

33歲女戶主約傍晚6時左右,返回位於Fulton街1400號的住所,赫然發現一名20歲女子竟在其家中的浴室洗澡。

女戶主立即報警求助,警員到場立即將該名女子拘捕。

