By

【KTSF】

舊金山Candlestick Point週二晚發生致命車禍,一名司機被指與人口角後,憤而駕車離開,途中撞上一名37歲華裔女路人,後者不幸喪命。

法醫處已證實死者是Xiuwei Liu,居住在舊金山,車禍現場位於Harney Way夾Executive Park大道。

警方於晚上7時左右接獲舉報,司機被指與附近一名人士爭吵,接著跳上汽車,高速駕車離開,期間汽車剷上行人路,撞樹和電柱,接著再撞倒Liu,後者當場喪命。

司機在車禍中受傷,已送院治療,當局仍在對案件進行調查。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。