舊金山女子乘Muni 被少男少女強拉下車打劫

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舊金山一名女子週三晚在西增區（Western Addition）乘搭Muni公車時，被一班少男少女賊匪強拉下車打劫。
警方於晚上9時40分接獲舉報，案發地點在Fillmore街夾McAllister街。
女事主現年30歲，她當時獨自坐Muni公車，一名賊匪首先趨近，試圖搶走她手上的財物。
接著，多名賊匪現身，強行拉她下車，再向她揮拳，搶走她的手提電話、錢包和一些衣物，得手後沿Fillmore街向北奔逃，目前仍下落不明。
女事主稱涉案賊匪包括4名少年和6名少女，她事後無須送院治療。
任何人如能對案件提供消息，請聯絡舊金山警局，匿名舉報熱線：(415) 575-4444，或傳短訊往TIP411，內文請註明”SFPD”英文縮寫。
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