舊金山女子乘Muni 被少男少女強拉下車打劫

舊金山一名女子週三晚在西增區(Western Addition)乘搭Muni公車時,被一班少男少女賊匪強拉下車打劫。

警方於晚上9時40分接獲舉報,案發地點在Fillmore街夾McAllister街。

女事主現年30歲,她當時獨自坐Muni公車,一名賊匪首先趨近,試圖搶走她手上的財物。

接著,多名賊匪現身,強行拉她下車,再向她揮拳,搶走她的手提電話、錢包和一些衣物,得手後沿Fillmore街向北奔逃,目前仍下落不明。

女事主稱涉案賊匪包括4名少年和6名少女,她事後無須送院治療。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡舊金山警局,匿名舉報熱線:(415) 575-4444,或傳短訊往TIP411,內文請註明”SFPD”英文縮寫。

