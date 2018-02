By

【KTSF】

灣區捷運(BART)位於舊金山的Montgomery Street站週四晚有婦人從扶手電梯墮下,當場不治。

舊金山法醫處已證實死者是51歲婦人Yanira Funes,來自東灣奧克蘭市(屋崙)。

灣區捷運稱,婦人是於晚上10時05分從扶手電梯墮下,救護人員趕到現場後,證實婦人當場死亡。

初步調查顯示,事件並不涉及刑事案。

