By

【KTSF】

舊金山一名女子週三凌晨在Hayes Valley遭到一名男子持斧頭襲擊,目前傷勢危殆。

警方於凌晨3時42分接獲舉報,案發現場位於Market街1700號路段,一名23歲女子當時正協助一名身體有事的男子,期間,一名21歲男子與女子發生口角,該名男子稍後被指持斧頭襲擊女方。

女子與身體有事的男子已送院治療,而涉嫌傷人的男子已被警方拘捕。

更多新聞:

柏克萊男童在公園玩耍 陌生婦涉餵他吃冰毒

母親涉在舊金山遺棄5歲親女 向警方自首

中谷華裔患癌漢涉開車到灣區 密謀殺害其醫生

Uber調查性騷擾等投訴 20員工被革職

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。