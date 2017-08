By

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山田德隆區上週日發生傷人案,一名57歲女子被人潑漂白水受重傷。

事發於上星期日晚7點半,受害人坐在Mason街行人路上,一名男子向她臉部潑漂白水後逃走。

受害人送院治療,警方稱,她受重傷,並可能失明。

警方未公佈疑犯的細節,僅描述他為一名20至25歲男子,作案原因未明。

