舊金山灣景區週日清晨發生暴力劫車案,兩名男疑犯涉嫌搶走一名婦人的汽車,並用硬物擊打受害人的頭部,兩名疑犯目前仍然在逃。

事發於清晨4時左右,地點在3街夾Evans大街附近,44歲受害婦人當時把車停在路旁,準備打電話,這時兩名疑犯趁機竄上汽車後座。

兩名疑犯喝令婦人望向前方,後者則向疑犯稱她身上沒錢,疑犯接著喝令她步出車外,在婦人步出車外時,疑犯被指各用硬物擊打婦人的頭部,再駕駛汽車離開。

婦人報警後,拒絕由救護車送院治療,疑犯則仍然在逃,警方尚未尋回被劫走的汽車。

