By

【KTSF】

舊金山Bernal Heights一間學校上週五發生襲人案,一名婦人被指襲擊一名14歲少女,目前正被警方追緝。

事發的學校位於Tompkins大街500號路段,據報Paul Revere School位於上址。

在早上11時左右,涉案的30歲女子來到校舍,與一名少女發生口角,該名女子被指將少女推跌在地,並向少女揮拳,校方職員要介入調停。

事發後,女子拔足逃去,警方截至週一仍未就事件拘捕任何人。

少女需要送院治療,沒有生命危險。

更多新聞:

白宮再有人企圖闖關 駕車男子報稱攜炸彈被捕

東灣警匪跨市追逐 兩人涉駕車撞警車被捕

台裔夫婦去年底南加州家中被殺 警縣紅3萬緝兇

Vallejo警員拘捕嫌犯涉過度用武惹公憤(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。