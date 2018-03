By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山警方表示,週四晚在金銀島(Treasure Island),有匪徒用鐵鍊打傷一名女子,搶走女子手機。

警方說,週四晚11點半,在金銀島Gateview Drive與Westside Avenue交界路口,一對大約30多歲的非洲裔男女襲擊一名29歲白人女子,其中一人用釘子扎受害人,另一人則用鐵鍊襲擊女事主,然後搶走受害女子手機,朝Gateview東向逃走。

受傷女子後被送醫治療,沒有生命危險,警方目前尚未逮捕涉案人。

