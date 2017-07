By

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山SOMA區週日早上發生一宗綁架嬰兒案,警方在不到一小時內,找到嬰兒和拘捕涉案的女人。

事發於週日早上接近9點,目擊者稱,一名父親在SOMA區Sherman街,在離自己的車不遠處,為自己6個月大的女兒準備奶瓶時,一名女子將女嬰從車內帶走。

隨後警方在全市範圍內尋找該女子與嬰兒,有目擊者指看見該女子帶著女嬰上了一輛Muni公車,收到警報的司機認出女子與嬰兒後報警。

警方趕到訪谷區,在公車上拘捕該名36歲女子。

警方未公佈涉案女子身份,女嬰無受傷,但有送院檢查。

