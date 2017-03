By

【KTSF】

舊金山West Portal區週三下午發生一宗企圖擄走案件,一名未成年少女在街上步行時,突遭一名男子拉扯上車,幸得途人相助脫險。

事發於下午5時左右,一名未成年少女當時在Forest Side大街路段步行,一名男子步出車外把她捉著,再試圖拉她上車。

少女見狀高聲呼喊,在場有多名途人立即上前協助,男子見狀駕車逃離現場,沿Forest Side大街南行。

男子被指年約20餘歲,目前仍然在逃。

