舊金山西海岸改造計劃可能導致交通要道關閉（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市府規劃委員會週四(6/15)討論關於西海岸區域改造計劃,如果這個計劃最終在市議會及加州海岸委員會獲得通過,位於該區內的主要公路 Great Highway 南段可能會關閉。

這裡就是市府計劃進行改造項目的地方,由於侵蝕的緣故,地下的排污水管目前已經露出地面,而且已經生鏽,旁邊用鋼筋水泥板擋住,以確保在這裡的遊人安全。

位於舊金山城西 Ocean 海灘南段的 Western Shoreline Area 於1993年修建了一條14英尺寬的地下污水管道,主要是防止市內排放的污水流入太平洋。

而過去20幾年,市府對這一地區的侵蝕及海平面上升問題並沒有長遠規劃,為防止問題繼續惡化,市府規劃部門終於有計劃全面改造這一地區,不過工程期間最大的影響就是要先縮減 Great Highway 南段行車道,即從 Sloat Boulevard 到 SkylineBoulevard 一段,由目前南北向各兩條車道變成各一條車道,之後可能會完全關閉。

常來海邊的市民對工程造成的交通不便有何看法呢?

有市民說,”對交通不是好消息,但我覺得當局要解決污水流入海洋的問題,我認為是值得的。”

還有人說, “我介意,這是大事情,我來這裡一週三次或更多,我們需要來海邊的道路。”

改造計劃也會將這個停車場及一個洗手間轉移至附近其它地方,然後將這裡擴建成海灘,並修建一條健行小徑,民眾對這個方案表示歡迎,”很好,對Ocean海灘當然很好。”我們越來越遠離周圍大自然在城市擴展時,有許多不同年齡的人來這裡,接觸大自然是必不可少的。”

除了這項工程,周邊社區也有工程進行,包括在舊金山動物園對面的47街正在興建中的五層公寓建築,共有56個單位。

預計西海岸區域改造工程將會獲得市府規劃委員會通過,然後再交由市議會及加州海岸委員會審批,如果都獲通過,估計最快可於明年初動工。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載