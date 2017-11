舊金山西日落區遊樂場舉行啟用慶祝儀式（視頻）

By

舊金山西日落區遊樂場West Sunset Playground日前完成改建工程,週四舉行啟用慶祝儀式。

雖然下著雨,但舊金山公園康樂局、工務局、水利局及師生代表,仍冒雨舉行遊樂場啟用儀式。

西日落區遊樂場位於41街與Quintara街,總共佔地18英畝,耗資1,360萬元改建,工程歷時兩年,落成啟用之後,將為附近的學校以及居民提供一個便利以及安全的遊樂場所。

代表日落區的第四區市議員湯凱蒂(Katy Tang)也有到場祝賀。

湯凱蒂說:”是一個很大的場地,看到在我們後面,現在我們的AP Giannini學校,還有不同的日落區居民,還有全舊金山的居民和學生,都可以來這裡打球。”

遊樂場旁邊還有日落小學、Sanit Ignatius 高中及Ortega公共圖書館,A.P. Giannini 高中的棒球隊,在這個球場打球已長達數十年,而改建之後使用率會更高。

舊金山公園娛樂局局長Phil Ginsburg說:”場地還可用來踢足球,而且進出通道更加方便。”

在A.P. Giannini 高中擔任棒球隊教練長達28年,帶領球隊奪得16次冠軍的Klaus Waiblinger,即將在年底退休,因此週四的慶祝儀式,也包括為他舉行榮休慶祝活動。

