舊金山西日落區遊樂場舉行啟用慶祝儀式（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山西日落區遊樂場West Sunset Playground日前完成改建工程，週四舉行啟用慶祝儀式。

雖然下著雨，但舊金山公園康樂局、工務局、水利局及師生代表，仍冒雨舉行遊樂場啟用儀式。

西日落區遊樂場位於41街與Quintara街，總共佔地18英畝，耗資1,360萬元改建，工程歷時兩年，落成啟用之後，將為附近的學校以及居民提供一個便利以及安全的遊樂場所。

代表日落區的第四區市議員湯凱蒂（Katy Tang）也有到場祝賀。

湯凱蒂說：”是一個很大的場地，看到在我們後面，現在我們的AP Giannini學校，還有不同的日落區居民，還有全舊金山的居民和學生，都可以來這裡打球。”

遊樂場旁邊還有日落小學、Sanit Ignatius 高中及Ortega公共圖書館，A.P. Giannini 高中的棒球隊，在這個球場打球已長達數十年，而改建之後使用率會更高。

舊金山公園娛樂局局長Phil Ginsburg說：”場地還可用來踢足球，而且進出通道更加方便。”

在A.P. Giannini 高中擔任棒球隊教練長達28年，帶領球隊奪得16次冠軍的Klaus Waiblinger，即將在年底退休，因此週四的慶祝儀式，也包括為他舉行榮休慶祝活動。

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