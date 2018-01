舊金山水利局呼籲聯邦政府投資水利基建（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山乃至全美國許多城市的水利設施都已十分老舊,急待更新,舊金山水利局連同加州及全美的城市聯盟組織,呼籲聯邦政府應把投資水利基建列為首要任務之一。

舊金山水利局位於Bayview區的東南污水處理廠,是處理全市污水最多的處理廠,不過由修建至今,尚未做過較大型的基建及技術更新工程。

舊金山水利局首席策略官Juliet Ellis說:”你看這個東南處理廠,全市有八成污水都是在這裡進行處理,而且是用1950年代科技。”

舊金山的水利設施已有上百年歷史,因為老舊水管爆裂事件時有發生,舊金山水利局連同加州城市聯盟,以及全國城市聯盟共同呼籲,聯邦政府能提供低息貸款,協助地方水利部門更新老舊水利設施,同時創造就業機會,培訓下一代水利工人。

Ellis說:”我們希望與聯邦政府合作,創造就業及教育機會,讓我們可以找到有意加入這個行業的人,我們知道需要這些人加入這個行業。”

舊金山水利局估計未來10年,將有3分之2員工符合資格退休,因此當局急待培養接班人。

另外,舊金山水利局為期20年投資數十億元的污水系統更新工程已進入第一階段,耗資29億元,如果當局能獲得聯邦低息貸款,就可以緩解經費問題,避免用戶水費大幅增加。

