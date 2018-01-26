舊金山水利局呼籲聯邦政府投資水利基建（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山乃至全美國許多城市的水利設施都已十分老舊，急待更新，舊金山水利局連同加州及全美的城市聯盟組織，呼籲聯邦政府應把投資水利基建列為首要任務之一。

舊金山水利局位於Bayview區的東南污水處理廠，是處理全市污水最多的處理廠，不過由修建至今，尚未做過較大型的基建及技術更新工程。

舊金山水利局首席策略官Juliet Ellis說：”你看這個東南處理廠，全市有八成污水都是在這裡進行處理，而且是用1950年代科技。”

舊金山的水利設施已有上百年歷史，因為老舊水管爆裂事件時有發生，舊金山水利局連同加州城市聯盟，以及全國城市聯盟共同呼籲，聯邦政府能提供低息貸款，協助地方水利部門更新老舊水利設施，同時創造就業機會，培訓下一代水利工人。

Ellis說：”我們希望與聯邦政府合作，創造就業及教育機會，讓我們可以找到有意加入這個行業的人，我們知道需要這些人加入這個行業。”

舊金山水利局估計未來10年，將有3分之2員工符合資格退休，因此當局急待培養接班人。

另外，舊金山水利局為期20年投資數十億元的污水系統更新工程已進入第一階段，耗資29億元，如果當局能獲得聯邦低息貸款，就可以緩解經費問題，避免用戶水費大幅增加。

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