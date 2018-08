舊金山通過免除更新人士行政費債務（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市府再推出措施,從經濟上協助一班剛出獄的更新人士,繼早前免除他們出獄後要繳付的各項行政費,週四更宣布連過往共3,270萬的累積行政費債務,更新人士亦都不需償還。

舊金山市府指,舊金山高等法院已經清除更新人士所面對的共3,270萬由行政費累積而來的債務,行政費項目包括拍照費、腳部電子監測器的租金、緩刑人士需繳付的每月監管費(Probation fee)等。

受惠的約有21,000名更新人士,每人平均債務約1,500元。

舊金山市長布里德(London Breed)說:”這些行政費用來補貼及法院的支出,但實際情況是,費用累積成數以千萬計的債務,逼人們陷入財政困難,令他們更難重投社會,在社會中成功。”

布里德指,雖然這筆費用本來會用來補貼市府的運作,但實際上收到的費用只佔整體的17%,可見收取這筆費用並不真正幫到市府。

而為了協助更新人士,舊金山從上個月起,已經豁免他們出獄後要繳付的行政費,是全國首個豁免的城市,而這次的債務清除,是由8月開始實施。

想知道自己的行政費帳單有否減免,可以致電(877) 541-8420查詢。

推行這個計劃後,不代表這班更新人士什麼費用都不用付,他們不需要付舊金山市府的行政費,但另一半來自州府的行政費,他們亦要自己負擔。

