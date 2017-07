By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山一名華裔男子,涉嫌控虐待自己的寵物狗,上星期提堂時不抗辯,被判3年緩刑,舊金山動物護理及控制局公佈了一段視頻,拍攝到該名男子涉嫌虐打寵物狗的過程,片段可能令人不安,敬請留意。

由動物護理及控制局提供的影片顯示,26歲被告Zixuan Liu在升降機拉扯和腳踢他的柴犬Aniki,5月被控兩項虐待動物控罪,他在庭上不抗辯,最後被判3年緩刑、社區服務令、接受心理輔導,他亦必須支付Aniki的收容費,以及不得再養寵物。

獸醫指Aniki的身體一度有擦傷和瘀傷,現時有動物保護組織收留牠。

該組織表示,Aniki現時精神好轉,並上傳了牠與飼養員遊玩的視頻,他們也正在幫Aniki找一個家,如果你有興趣領養柴犬,可以登入www.myshibainu.com查詢更多資料。

