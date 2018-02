By

【KTSF】

舊金山一個灣區捷運站週一凌晨有男受害人被搶錢包,3名賊匪在逃。

事發於週一凌晨12時48分,地點在Mission區的16街捷運站。

警方透露,有3名賊匪在月台走向男受害人,再搶走他的錢包,得手後奔逃。

警員接報到場後,賊匪已逃之夭夭。

