舊金山市參議會促國會頒金章表揚二戰華裔軍人（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市參議會週二通過議案,要求國會盡快給在二次大戰中參軍的華裔軍人頒發國會金牌,獎勵他們的貢獻。

96歲的舊金山居民余新倫,二次大戰時是飛虎隊成員,當時家中3兄弟全都從軍。

余新倫說:”我們打過二次世界大戰的人,現在已經很少了,大概就只有5% 還活著。”

許多幾乎被歷史遺忘的作戰或抗戰部隊,如菲律賓軍人和印第安人,都已經獲得國會頒發金勳章。

在二次大戰中的13,000華裔軍人,在海陸空三軍服務,但也還沒有獲得這般表揚,由國會議員提出的兩項提案,目前還在委員會階段審議。

華裔市參事余鼎昂於是提案,舊金山催促國會盡快給還沒有離世的軍人頒發勳章。

余鼎昂說:”這是全國性的行動,要國家承認華裔男女軍人在二次大戰中的非凡貢獻,當時國家持有極端的種族主義,我們現在要和美國其他一些城市站在一起,要國家表揚這些軍人。”

因為美國當時仍然執行排華法,參軍的華裔軍人,三成不是美國公民,而在戰爭結束後,也因為排華法而不能入籍。

市參事金貞妍說:”我是在市參議會服務的時候,認識到華裔從美國內戰開始,就參加過所有美國打的戰。”

市參事李麗嫦說:”給這些英勇為國家作戰的軍人,頒發榮耀該是時候了。”

二戰軍人陳子鈞說:”很多西方美國人,都不知道有華人參過軍,為國家打過戰。”

二戰軍人曹棣華說:”如果得到國會獎牌,我會請所有朋友開個大宴來慶祝,我覺得我們華人很榮幸。”

不少美軍華裔老兵週二也出席市參議會會議,而市參議會也一致通過余鼎昂的提案。

