舊金山Dolores公園槍擊案 警緝5疑犯

【KTSF】

舊金山Dolores公園週四下午發生槍擊案,警方正在追緝多達5名涉案疑犯。

警方是於下午3時05分接獲舉報,3名受害人在Church街夾Cumberland街附近的行人橋上遭槍擊受傷。

傷者已全部送院治療,其中一名37歲男子生命有危險,還有一名16歲少年和一名69歲老翁中槍,警方尚未拘捕任何疑犯。

而在事發約35分鐘前,在金門橋公園附近也發生另一宗槍擊案,在下午2時半左右,一名28歲男子在Haight街夾Stanyan街中槍受傷,沒有生命危險,疑犯目前仍然在逃。

另外,週四晚9時21分,西增區也發生槍擊案,地點在Ellis街夾Pierce街,但無人受傷。

警方在現場發現5枚彈殼,一輛停在路旁的汽車車門也中彈,附近一幢建築物也有5個彈孔。

警方呼籲目擊案發經過的人士,盡快與警方聯絡,匿名報案熱線:(415) 575-4444,或傳短訊往TIP411,內文註明”SFPD”英文縮寫。

