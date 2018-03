Ulloa小學獲全國優秀學校獎 校長分享成功之道（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

位於舊金山日落區的Ulloa小學,得到全國Title I優秀學校獎,這家學校的學生大多數來自移民和低收入家庭,學校如何取得成功?

位於日落區42 Avenue的Ulloa小學,剛剛獲加州選中為Title I優異學校,Title I是一項聯邦計劃,是指學校大多數學生有需要申請免費或減費午餐,學校裡面也有許多來自移民家庭的學生需要額外的輔助,加強英語能力。

Ulloa小學鄺梁婉瑜說:”我們學校許多學生是移民,我們知道儘管是移民學生,每個學生都很寶貴,所以我們盡力輔導學生,許多學生起初來到時不懂英語,可是他們畢業之後,不單止學會英語,他們的成績在舊金山是最好的。”

Ulloa小學教師Nikole Xue說:”Ulloa為何這樣特別,就是因為家長和教師很用心,為每一個小朋友的成長。”

學校設有課後班,一直到晚上6點多,學生可以做功課,校方也為有需要的學生補習數學和英文,還有舞蹈班等課外活動。

Ulloa小學家長Francis Der說:”Ulloa有很棒的課後班,由3點到6點多,學生從早上9點半在這裡,一直到6點多,其他學校沒有這樣的安排。”

由於學校照顧家長的需要,所以家長也很支持學校和教師,一起教育孩童,學生有上進心,沒有學生逃學。

除了在Title I學校之中成績最好,Ulloa小學與其他學校相比也是成績優異,曾贏得全國藍絲帶獎。

