Ulloa小學獲全國優秀學校獎 校長分享成功之道（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

位於舊金山日落區的Ulloa小學，得到全國Title I優秀學校獎，這家學校的學生大多數來自移民和低收入家庭，學校如何取得成功？

位於日落區42 Avenue的Ulloa小學，剛剛獲加州選中為Title I優異學校，Title I是一項聯邦計劃，是指學校大多數學生有需要申請免費或減費午餐，學校裡面也有許多來自移民家庭的學生需要額外的輔助，加強英語能力。

Ulloa小學鄺梁婉瑜說：”我們學校許多學生是移民，我們知道儘管是移民學生，每個學生都很寶貴，所以我們盡力輔導學生，許多學生起初來到時不懂英語，可是他們畢業之後，不單止學會英語，他們的成績在舊金山是最好的。”

Ulloa小學教師Nikole Xue說：”Ulloa為何這樣特別，就是因為家長和教師很用心，為每一個小朋友的成長。”

學校設有課後班，一直到晚上6點多，學生可以做功課，校方也為有需要的學生補習數學和英文，還有舞蹈班等課外活動。

Ulloa小學家長Francis Der說：”Ulloa有很棒的課後班，由3點到6點多，學生從早上9點半在這裡，一直到6點多，其他學校沒有這樣的安排。”

由於學校照顧家長的需要，所以家長也很支持學校和教師，一起教育孩童，學生有上進心，沒有學生逃學。

除了在Title I學校之中成績最好，Ulloa小學與其他學校相比也是成績優異，曾贏得全國藍絲帶獎。

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