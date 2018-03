By

【KTSF】

舊金山日本埠附近週二清晨發生交通事故,造成至少5人嚴重受傷。

舊金山消防局消息指,事發於週二清晨大約5點40分,地點位於Gough街與Bush街交界附近。

局方指有兩車相撞,一輛沿Bush街東行的本田汽車,撞上一輛沿Gough街南行的豐田SUV汽車,導致至少5人受重傷,救援人員需要撬開車身救出傷者,他們已全部送院救治。

當局仍在調查事故原因,出事路段暫時封閉,呼籲駕車民眾繞道而行。

