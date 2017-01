By

【KTSF】

舊金山Mission區週一下午發生槍擊案,一名男子中槍受傷,目前情況危殆,警方正追緝兩名疑犯,他們被指駕駛一輛炭灰色卡車逃走。

在下午2時18分左右,警員接報到達25街夾Hampshire街,發現一名45歲男子中槍,他立即被送往舊金山總醫院搶救,傷勢危殆。

警方正追緝懷疑涉案的一對男女,警方調查後,推斷事發現場應該在23街夾Mission街。

警方仍在調查案件的細節,詳情尚未公布,只透露受害人身上的現金和手機都被搶去。

更多新聞:

舊金山華埠槍擊案 男子中槍命危(視頻)

聖荷西101公路槍擊案 巡警槍傷疑犯

舊金山漢涉違禁制令與警糾纏 被警員開槍射傷

槍手闖聖荷西食店大開殺戒 釀兩死1傷

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。