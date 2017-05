By

【KTSF】

舊金山灣景區(Bayview District)週二凌晨發生槍擊案,兩人在停在路旁的車中被人開槍射擊,已送院治療。

事發於凌晨12時半左右,20歳男受害人和22歲女受害人當時坐在車中,汽車停在Thornton大街100號路段。

一名男子突然向他們的汽車開槍,之後拔足逃跑,二人中槍後已送院治療,沒有生命危險,當局尚未拘捕涉案槍手。

更多新聞:

舊金山日落區槍擊命案 少年駕車時中槍亡(視頻)

聖馬刁101公路警員擊斃男子 起因疑是劫車

聖地牙哥泳池派對槍擊案一人中槍亡 槍手被警員射殺

舊金山去年底槍擊案一人傷 警發照緝兩疑犯

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。