舊金山灣景區訪谷區爆槍擊案 兩人中槍受傷

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【KTSF】

舊金山灣景區及訪谷區週四先後發生槍擊案，兩人中槍受傷。

第一宗槍擊案在下午1時半左右發生，一名19歲男子在Revere大街夾Griffith街中槍，之後由母親接載到醫院救治。

受害人沒有生命危險，但拒絕配合警方調查，截至週五早上仍未有人被捕。

第二宗槍擊案在晚上7時50分左右發生，現場位於3街夾Quesada大街，警員到場後，發現一名20歲男子中槍受傷。

他已送院治療，沒有生命危險。

警方已在現場尋回彈殼，但未鎖定疑犯的身分。

另外在訪谷區，週四晚也發生一宗開槍案件，地點在Leland大街夾Cora街，時間在晚上8時22分左右，

疑犯當時與另外3人在車內，他被指下車後向一名25歲男子開槍，但子彈沒有擊中受害人，疑犯接著返回車上，汽車逃離現場。

當局尚未拘捕任何疑犯。

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