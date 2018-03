舊金山週六兩宗劫車案 受害人被匪徒用槍指嚇

By

【KTSF】

舊金山週六發生兩宗劫車案,兩名受害人都報稱受到槍械指嚇。

第一宗案件在早上10時15分發生,地點在California街夾Broderick街。

37歲男受害人當時坐在車內,一名匪徒向他走近,用槍指著受害人,要求受害人步出車外,並交出其錢包和手提電話。

受害人聽從指示交出財物,匪徒得手後駕駛受害人的汽車,沿California街向西逃走,受害人在案件中沒有受傷。

第二宗劫車案在晚上7時07分發生,地點在Madrid街500號路段。

77歲男受害人當時正步出車外,兩名匪徒向他趨近,借意向他問路。

在受害人向匪徒指示方向時,其中一名匪徒搶走受害人的車匙,接著兩名匪徒開始襲擊受害人,並指稱身上有手搶,但受害人並沒有看到手槍。

兩名匪徒接著跳上受害人的汽車,沿Madrid街向南逃走。

其中一名疑犯現年19歲,另一人年約16至17歲。

受害人在案中有受傷,沒有生命危險,他拒絕接受治療。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。