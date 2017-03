By

【KTSF 郭楠報導】

舊金山Outer Parkside區一幢公寓週二早上發生一級火警,消防員安全救出一名91歲老婦,大約7名住戶需要暫時撤離。

火警在早上9時於Taravel夾47街一幢3層高的公寓發生,有住戶表示,起火的是2樓一個單位,火勢向上蔓延到3樓一個單位。

消防員當時從該3樓單位的窗口救出一個需要坐輪椅的91歲女人,另外救出一名成年人,兩人送院檢查後情況穩定,火勢亦迅速受控。

起火原因仍在調查,紅十字會為住戶提供暫住的地方,至於起火單位的住戶表示不願評論事件。

