By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山又有兩棟可負擔房屋接受申請。

一棟可負擔房屋位於Folsom街1335號,共有7個散房單位,只能一人或兩人居住,月租金最低833元。

如果一個人申請,年收入不得超過44,000元,但月收入最少要有2,083元。

如果兩人居住,年收入不得超過50,750元,申請截止日期是4月12日。

另一棟是Harrison街750號,共有9個散房單位,最多居住人數也不能超過兩人,收入限制與Folsom街的要求一樣,申請截止日是4月20日。

兩棟可負擔房屋都會在4月初對外開放參觀,有興趣的申請者,可上網查看參觀時間,並下載申請表格,但不接受上網申請。

負責受理申請的機構,必須在截止日期前收到申請人郵寄的申請表格,才有機會參加抽籤。

舊金山可負擔房屋查詢網站:https://housing.sfgov.org/

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。