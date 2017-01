By

【KTSF】

舊金山元旦日先後發生兩宗槍擊案,造成兩名男子死亡,法醫已公布死者的身分。

第一宗槍擊案在週日凌晨2時左右發生,地點在26街夾Shotwell街附近,21歲男子Ernesto Rosales胸部中槍倒地,送院後不治。

同日早上11時25分左右,警員接報到達3街夾Oakdale大街,發現35歲男子Michell Smith臉部中槍,送院後不治。

警方稱,這兩宗案件是舊金山2017年第一宗和第二宗兇殺案,估計兩宗案件並無關連,也未拘捕疑犯。

更多新聞:

舊金山一日連爆兩宗槍擊案 兩男斃命

東灣父Target購玩具與兩男起爭執 被人刀刺喪命

男子嫌另一司機跟車太貼 疑盛怒下槍殺3歲童

涉家暴毆打女友致死 越華裔男子被捕

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。