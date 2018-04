By

舊金山灣景區和獵人角地區週四晚先後發生兩宗槍擊案,警方到場調查後,並未發現傷者或疑犯。

警方於晚上10時44分根據槍擊偵測裝置發出的警報,知悉Whitney Young Circle 100號路段可能發生槍擊案。

警員到場後,在街上發現子彈殼,但沒有發現目擊者、受害人或疑犯。

之後在晚上10時47分,警員再接槍擊案警報,地點在Kiska路100號路段。

警員在現場也發現子彈殼,但同樣沒有發現目擊者、受害人或疑犯。

