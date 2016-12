By

舊金山週四傍晚接連發生兩宗槍擊案,造成兩名男子喪命,案發時間相隔僅一小時。

第一宗槍擊案在傍晚5時14分發生,地點在Golden Gate大街200號路段,有兩名男子中槍,其中一名39歲男子送院後不治,另一名41歲男子估計沒有生命危險。

警方正在追緝兩名持械疑犯,但未提供詳情。

第二宗命案在傍晚6時25分於Mission區發生,案發現場位於Valencia街200號路段,一名38歲男子中槍受傷,送院後宣告不治。

警方正在追緝一名35歲男子,他身上有武器,但未知是何物。

