舊金山Mission區週日發生兩宗綁架案,受害人都是十幾歲的女性。

警方表示,第一宗案件發生於週日凌晨約1點,兩男一女疑犯被指駕車至Shotwell街與20街交界附近,趨近一名19歲女子,並試圖將她拉入車內,女事主最後成功掙扎逃脫。

這3名疑犯目前仍然在逃。

第二宗案件在凌晨3時左右發生,兩男一女的疑犯被指駕車至Capp街與19街交界附近,車內兩名男疑犯下車,並要求一名17歲女子上車。

警方稱,女事主看到其中一名疑犯持槍,於是服從指令,女疑犯接著駕車載女事主離開,過了不久,女事主也成功逃脫。

警方已拘捕涉嫌開車的女疑犯及其中一名男疑犯,暫未公佈他們的身份,警方稱兩宗案件無關聯。

