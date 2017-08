舊金山兩華裔長者遇劫 其中一名被打至命危（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山週一晚發生兩宗劫案,事主都是華裔,其中一名69歲婦人被匪徒打至重傷,現有生命危險。

週一晚8時,第一宗案件發生在一條私人住宅林立的,寧靜小巷,

警方表示,69歲女事主當時在南Market區Lansing街步行,3名拉美裔男子上前,企圖搶事主的手袋。

事主不肯放開手袋,雙方糾纏期間,匪徒將事主推倒在地上,最後匪徒逃去無蹤,而事主情況嚴重,有生命危險,警方現列作傷人案處理。

另外一宗在週一晚11時發生,在華埠Clay街700號路段。

警方指,45名歲的華裔男事主被4名年約30歲的男子打劫,其中一人是亞裔。

當時一名匪徒拿出槍指嚇事主,其餘三人對他拳打腳踢,並搶走事主的財物,財物損失包括手機、現金及信用咭等。

有以上案件資料的人士,請致電(415) 575-4444與警方聯絡。

