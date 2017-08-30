舊金山兩華裔長者遇劫 其中一名被打至命危（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山週一晚發生兩宗劫案，事主都是華裔，其中一名69歲婦人被匪徒打至重傷，現有生命危險。

週一晚8時，第一宗案件發生在一條私人住宅林立的，寧靜小巷，

警方表示，69歲女事主當時在南Market區Lansing街步行，3名拉美裔男子上前，企圖搶事主的手袋。

事主不肯放開手袋，雙方糾纏期間，匪徒將事主推倒在地上，最後匪徒逃去無蹤，而事主情況嚴重，有生命危險，警方現列作傷人案處理。

另外一宗在週一晚11時發生，在華埠Clay街700號路段。

警方指，45名歲的華裔男事主被4名年約30歲的男子打劫，其中一人是亞裔。

當時一名匪徒拿出槍指嚇事主，其餘三人對他拳打腳踢，並搶走事主的財物，財物損失包括手機、現金及信用咭等。

有以上案件資料的人士，請致電(415) 575-4444與警方聯絡。

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