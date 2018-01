By

【KTSF】

舊金山列治文區週一下午有一架大貨車衝撞到行人和一架停泊的汽車,事件中有7人受傷,警方表示,涉案司機是一名華人。

事發在週一下午3時半,地點是Geary夾21大道。

警方表示,肇事貨車當時懷疑衝紅燈失控,先撞到兩名年長的途人,之後再撞到一架停泊在路邊,載有一家五口的Mazda汽車,車上5人受輕傷。

兩名途人傷勢嚴重,有生命危險。

警方表示,在現場拘捕涉事的貨車司機,但由於他只懂說廣東話,所以要等候翻譯到場向他了解事發經過。

