【KTSF】

舊金山金融區週二下午有兩間銀行先後遇劫,案發時間相距僅數分鐘。

首宗劫案在中午1時左右發生,地點在California街200號路段,一名年約50歲的男子步進銀行,向銀行職員索款。

銀行職員見狀向他交出現金,男子得手後徒步離開。

數分鐘後,在中午1時06分左右,相隔一個街口的另一間銀行也發生劫案,一名年約60歲至70歲的男子步進銀行,向銀行職員索款。

銀行職員向他交出現金,男子立即逃走。

兩宗案件都沒有人受傷,暫時沒有人被捕,警方仍在調查兩宗案件是否有關連。

