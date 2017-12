舊金山兩男藏兒童色情物品被捕 其中一人是律師

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警方本月中分別拘捕兩名涉嫌藏有過千件兒童色情物品的男子,其中一人是執業律師。

警方先後拘捕41歲的Gilbert Francisco,以及66歲的Michael Connell,懷疑他們藏有以及散播兒童色情物品。

警方分別在本年8月及11月在網上發現有人上載及交易兒童色情照片,於是展開調查。

首先在12月14日突擊搜查位於Silver區附近,Curtis街100號路段一間住宅,發現其中一部電腦藏有超過600個檔案,共過千段兒童色情影片及圖像,其後證實電腦屬於Francisco。

另外在12月21日,警方又再突擊搜查23街1700號路段一間住宅,同樣在一部電腦中發現兒童色情物品,其後證實電腦屬於Connell。

警方指,Connell是執業律師,他的家亦是他的辦公室。

警方表示,任何人懷疑自己可能是受害人,或者曾與以上二人接觸,請致電(415) 558-5500與警方聯絡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。