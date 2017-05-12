兩業主涉詐騙可負擔單位 舊金山市府興訟（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

舊金山首次搗破兩宗涉及可負擔房屋的詐騙案，市府律師週三對兩人提出民事訴訟。

起訴書指，其中一名被告Catherine Bailey在2008年買入7街888號一個低於市價的單房住宅之後，涉嫌違例將該住宅單位出租給其他人，自己則居住在北加州Chico市，之後在兩年前和丈夫搬入北加州Durham市一幢自置房屋。

直至去年，居住在7街可負擔單位的人疑似造成破壞，而被大樓業主投訴時，被告Bailey承認自己住在Durham市，而並非居住在該七街單位內。

另一宗案件的被告Rita Zakhrabova就涉嫌虛報假資料，同時以低於市價買下兩個可負擔住宅單位。

她在2005年打算買下一街333號第二個可負擔單位時說謊，聲稱自己並沒有持有第一個單位，但是卻一直佔用該單位十幾年，這宗案的被告更是一名市府職員。

市府律師Jennifer Choi說：”舊金山有住屋危機，市府已盡全力留住家庭，但是像這兩名被告，這樣作弊等同搶屋，向最需要住屋的人下手，市府沒理由懷疑申請人所說的，但經歷了本案，市府所要求的文件顯然不變，但是會加緊注意防止類似違規行為再發生。”

市府律師表示，現在要求兩名被告立即交還他們的可負擔單位，以便轉售給其他有需要的人，起訴書又指出，兩名被告一經定罪，最高罰款可達幾萬元。

市府規定將部分新屋單位以低於市價賣給低收入人士，持有人不得將單位出租他人，亦不能同時持有兩個可負擔單位。

民眾可致電(415) 554-3977，向市府舉報類似詐騙案。

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