兩業主涉詐騙可負擔單位 舊金山市府興訟（視頻）

舊金山首次搗破兩宗涉及可負擔房屋的詐騙案,市府律師週三對兩人提出民事訴訟。

起訴書指,其中一名被告Catherine Bailey在2008年買入7街888號一個低於市價的單房住宅之後,涉嫌違例將該住宅單位出租給其他人,自己則居住在北加州Chico市,之後在兩年前和丈夫搬入北加州Durham市一幢自置房屋。

直至去年,居住在7街可負擔單位的人疑似造成破壞,而被大樓業主投訴時,被告Bailey承認自己住在Durham市,而並非居住在該七街單位內。

另一宗案件的被告Rita Zakhrabova就涉嫌虛報假資料,同時以低於市價買下兩個可負擔住宅單位。

她在2005年打算買下一街333號第二個可負擔單位時說謊,聲稱自己並沒有持有第一個單位,但是卻一直佔用該單位十幾年,這宗案的被告更是一名市府職員。

市府律師Jennifer Choi說:”舊金山有住屋危機,市府已盡全力留住家庭,但是像這兩名被告,這樣作弊等同搶屋,向最需要住屋的人下手,市府沒理由懷疑申請人所說的,但經歷了本案,市府所要求的文件顯然不變,但是會加緊注意防止類似違規行為再發生。”

市府律師表示,現在要求兩名被告立即交還他們的可負擔單位,以便轉售給其他有需要的人,起訴書又指出,兩名被告一經定罪,最高罰款可達幾萬元。

市府規定將部分新屋單位以低於市價賣給低收入人士,持有人不得將單位出租他人,亦不能同時持有兩個可負擔單位。

民眾可致電(415) 554-3977,向市府舉報類似詐騙案。

