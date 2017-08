By

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山本月初發生的珠寶店劫案,涉案的3名疑犯已全部落網。

3名嫌犯分別是52歲東灣奧克蘭市(屋崙)居民Michael Alexis、53歲Marshall Harris,以及60歲的Michael Hall,Harris 和Hall都是舊金山居民。

警方表示,他們涉嫌於本月8號打劫位於舊金山Sacramento街2400號地段的一間珠寶店,在盜取珠寶同時,用槍指嚇店員。

3名疑犯面對搶劫、虐待長者及綁架等控罪,另外,Alexis亦被控非法持有槍械罪。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。