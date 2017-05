By

【KTSF 郭柟報導】

4年前在舊金山Soma區一間珠寶店發生槍殺案,導致兩名華裔女職員死亡,一名男商店的老闆受傷,對疑兇Barry White的審判預料週三展開。

死者Lina Lim之一的家屬表示,律師仍在挑選陪審員,預料週三才會作開庭陳詞。

27歲疑兇Barry White被控16項控罪,涉嫌在2013年7月12日,在舊金山888號Brannan街的珠寶店,殺死兩名華裔女職員Lina Lim和Khin Min,以及令男性老闆Vic Hung受傷。

