舊金山地產轉讓稅收創新高 過百萬交易急增（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山的地產轉讓稅在今年創下歷史新高,在本財政年的頭9個月當中,已經收獲了將近3.3億元。

聯合廣場的Westin St Francis酒店以8億元轉手,是舊金山過去9個月來,最高價的房地產交易。

這類超過2,500萬的特高價值房地產,佔了房地產交易總額的4分之1。

而所有價值超過1,000萬的地產交易,總共佔了交易總額近八成。

在交易量方面,今年跟去年同期相比差不多,同樣有接近7,000宗地產交易,但稅收則明顯增加。

上個財政年度,舊金山徵收的地產轉讓稅(transfer tax)達到2.74億元,而今年的頭9個月,就已經達到3.28億,是歷史新高。

舊金山估值官朱嘉文(Carmen Chu)說:”房地產市場強勁,人們還在買賣地產,但我們也看得出更高值的物業在熱賣中。”

至於住宅單位方面,也有更多的房屋價值上升到超過100萬。

朱嘉文說:”以前有比較多低於100萬的地產交易,這是大家熟悉的獨立屋或公寓,一般住宅的價位,但是目前已經有更多的住宅單位在100萬至500萬這個價位賣出。”

朱嘉文透露,選民在11月選舉中通過的W提案,為超過500萬的地產交易增收轉讓稅,也已經給市府帶來超過1,400萬的額外收入。

