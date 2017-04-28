舊金山地產轉讓稅收創新高 過百萬交易急增（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山的地產轉讓稅在今年創下歷史新高，在本財政年的頭9個月當中，已經收獲了將近3.3億元。

聯合廣場的Westin St Francis酒店以8億元轉手，是舊金山過去9個月來，最高價的房地產交易。

這類超過2,500萬的特高價值房地產，佔了房地產交易總額的4分之1。

而所有價值超過1,000萬的地產交易，總共佔了交易總額近八成。

在交易量方面，今年跟去年同期相比差不多，同樣有接近7,000宗地產交易，但稅收則明顯增加。

上個財政年度，舊金山徵收的地產轉讓稅（transfer tax）達到2.74億元，而今年的頭9個月，就已經達到3.28億，是歷史新高。

舊金山估值官朱嘉文（Carmen Chu）說：”房地產市場強勁，人們還在買賣地產，但我們也看得出更高值的物業在熱賣中。”

至於住宅單位方面，也有更多的房屋價值上升到超過100萬。

朱嘉文說：”以前有比較多低於100萬的地產交易，這是大家熟悉的獨立屋或公寓，一般住宅的價位，但是目前已經有更多的住宅單位在100萬至500萬這個價位賣出。”

朱嘉文透露，選民在11月選舉中通過的W提案，為超過500萬的地產交易增收轉讓稅，也已經給市府帶來超過1,400萬的額外收入。

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