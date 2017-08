舊金山物業轉讓稅收創新高 合資格者可申請豁免（視頻）

By

【KTSF吳宇斌報導】

舊金山估值官朱嘉文(Carmen Chu)週四透露,舊金山2016年至2017年度的物業稅大豐收。

這份舊金山物業轉讓稅報告,在2016到2017財年物業轉讓稅收達到記錄新高的4.1億元,物業交易達9,428宗。

當中單是價值超過2,500萬元的物業便產生1.16億元的稅收,佔稅收比例高達29%。

估值官朱嘉文表示,其實政府紀錄的物業,轉讓個案比往年少。

朱嘉文說:”今年舊金山的物業交易比往年少100宗,但轉讓稅收達新高,證明舊金山物業價值不斷上升。”

獨立屋交易宗數就佔最多,達64% ,產生7,100萬稅收,商業樓宇轉讓雖然只佔14%,但就產生2.3億稅收。

當中朱嘉文都講到物業轉讓稅的豁免。

朱嘉文說:”轉讓稅也有豁免,夫妻轉移部份物業給對方,夫或妻一方便可獲豁免,物業贈予也可豁免,若從父母或他人繼承物業,有可能豁免轉讓稅,還有把自己的物業放到信託,也可獲豁免。”

對於物業轉讓稅的用途,朱嘉文就表示,這筆稅收主要用於市內公共安全、公園休閒設施以及圖書館的管理。

舊金山估值官朱嘉文說,將會下個月9月30日星期六,在舊金山市立大學Ocean街校區舉辦一個大型的家庭財富論壇,屆時將會有不同理財規劃師,給大家諮詢關於理財稅務等問題,現場會提供多種語言的服務。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。