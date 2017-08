By

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山Mission區週三下午發生槍擊案,一名拖車司機遭槍擊受傷。

事發於週三下午約3點45分,在舊金山Alabama街1300號路段。

一名27歲的拖車司機正在拖走一部車的時候,突然被人開槍擊中受傷。

警方表示,當時拖車正擋住當地民居的街區,突然有人將車停在拖車旁邊,然後對拖車司機開槍。

開槍男子接近30歲,之後往Alabama街北面逃去,拖車司機之後送院治療,並無生命危險。

如果民眾有任何關於這宗案件的消息,請及早向舊金山警方聯繫。

