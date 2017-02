By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市參事Mark Farrell提議對舊金山著名的九曲花街Lombard 街收取過路費。

Lombard街的九曲花街路段,每年有200萬人來觀光,市參事Mark Farrell表示,眾多的車流和人流,影響該處居民的素質,但是他也沒有提出過路費應該是多少,他說當地居民將獲豁免。

要是收過路費的計劃落實,這將是全加州第一條市區內的收費道路,當局將利用一年的時間研究如何實行這項計劃。

