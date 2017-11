舊金山市長促成立快速應變部隊 改善行人安全（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

在公眾壓力下,舊金山市長李孟賢建議設立Vision Zero快速應變部隊,來提高和改善行人安全。

據舊金山紀事報報導,市長李孟賢指示舊金山交通局作出多項措施來改善行人安全,當中包括設立一個快速應變部隊,派人到發生致命交通意外的地點,並且建議即時改善該處交通路口安全措施。

另外,也指示交通局研究如何加快動工興建落實,所有與提高行人安全有關的運輸和街道計劃,目的是令到道路更加安全,而當中有些工程拖延超過一年才動工,在這些計劃中必須實施近期的改善行人安全措施。

李孟賢的行動是有鑑於一個星期前,在市內36大街夾Sloat大道之間,有一名行人被汽車撞死,以及來自包括單車團體Bicycle Coalition等的公眾壓力。

這個單車聯盟在過去6天收集了257個簽名,催促李孟賢解決市政府部門之間不合作和不協調的問題。

這個單車聯盟特別提到,Sloat大道的問題所在,因為工務局、加州運輸局和交通局計劃在36大街興建行人安全設施,以減低行人被撞的危險,但因為市府部門之間出現矛盾,以致該路口的行人改善工程一直拖延未動工,而導致有行人被撞死。

