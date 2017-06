舊金山將增垃圾收集費 網購流行是原因之一（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

網購日趨流行,不過也間接產生很多包裝垃圾,例如紙皮和塑膠包裝袋等,這也是導致舊金山即將增加垃圾收集處理費的原因之一。

網路購物帶給民眾許多便利,但同時也給環保帶來挑戰,不論是包裝電器產品、家居用品或食物的紙箱,還是包裝衣服或小件產品的輕便塑膠袋,拆封後都會變成一大堆回收或填埋垃圾。

另外,有研究報告顯示,民眾收到的網購產品多了,但垃圾回收率卻有下降趨勢。

根據Moore回收協會2015年的報告顯示,塑膠包裝回收率還不到7%,Resource回收系統2013年的報告也顯示,所有包裝產生的垃圾回收率還不到25%。

負責收集處理舊金山垃圾的公司Recology表示,公司每天收集約625噸可回收垃圾,當中約有100噸都是紙皮,以往紙皮回收主要來自零售店、超市及雜貨店,但現在網購送貨服務越來越流行,從住宅及公寓收集的紙皮大量增加。

為應對回收問題,Recology計劃更新回收處理系統,包括增加回收車收集路線,更新回收垃圾的分類設備,以及增加人手等,而這些措施也導致回收成本增加。

舊金山用戶的垃圾收集處理費,過去3年都沒有加價,但要解決大量紙皮回收問題,同時擴充填埋垃圾場,以及採取新方法處理堆肥垃圾,公司已向舊金山市府提出從今年7月1日起加價14%的建議,並已初步獲得市府通過。

