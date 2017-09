舊金山汽車盜竊案頻生 市參事提新法案應對（視頻）

By

【KTSF 崔凱橋報導】

鑑於近期汽車盜竊案不斷上升,舊金山市參事週二提出新的法規,以遏止汽車盜竊案。

近日接連有執法人員的手槍在車內失竊,其中一支失槍更涉及上個月Mission區一宗槍殺案。

警方資料顯示,今年的1月至7月,舊金山汽車盜竊案較上年同期上升28%,單在Mission區,就上升了高達182%。

市參事Norman Yee以及Hillary Ronen週二提出法案,要求每間警察分局至少要有一名警員,專門負責汽車及單車盜竊案。

市參議會週二亦一致通過兩項新的法規,包括由Yee提出,禁止租車公司在租用汽車上貼上讓他人可分辨出租用汽車的條碼或廣告,以及由市參議會主席London Breed提出,要求租車公司提醒顧客有關汽車盜竊案的問題,並建議顧客不要將貴重物品留在車上及鎖好車門。

