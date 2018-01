舊金山日落隧道翻新工程延誤 市府需向承包商賠償400萬（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市去年10月完成修繕工程的一個輕軌列車隧道,因為市府方面的責任,導致進度延誤,需要額外支付承包商高達400萬美元。

這個靠近舊金山內日落區Carl街夾Cole街的日落隧道(Sunset Tunnel),是輕軌列車N-Judah行經的路線,經歷嚴重的工程進度延誤,才終於在去年10月完成老舊隧道的修繕工程。

舊金山觀察家報引述,舊金山交通局的內部文件指,該修繕工程延誤的部分,有338天延誤是因為交通局未能提供承包商進入該隧道施工。

原本交通局承諾在週末期間會關閉隧道,並改以穿梭巴士取代輕軌列車服務,讓承包商進入隧道施工,卻因為舉辦特殊活動導致時間表有衝突,以及缺乏替代巴士資源等理由,無法兌現承諾。

另外,從2016年4月到工程真正完工的2017年10月,也出現554天的延誤,主要問題出在隧道軌道的供電系統,包括電纜以及管線存在隱藏的腐蝕現象,需要重新更換,而導致更多的工程。

該文件指,市府為其責任額外支付400萬元,賠償承包商ProVen管理公司,使得這項修繕工程的總開支達到2,330萬元。

這項額外開支需要舊金山市議會批准。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。